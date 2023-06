Les in Suriname over slavernij: ‘Wat is een slaaf?’

Wij en ons verleden heet het boek dat op de tafeltjes van de leerlingen in Meerzorg ligt. Leerkracht Mohan schrijft met rood krijt de titel van hoofdstuk 13 op het schoolbord: ‘Handel in Afrikaanse slaven.’ Daaronder hangt een aantal uitgeprinte afbeeldingen: van een slavenschip en een rij geketende tot slaaf gemaakten.

In de enige in Suriname geschreven lesmethode voor geschiedenis leren de kinderen het verleden kennen door de ogen van hun voorvaderen, niet door die van de voormalige kolonisator Nederland. Ze leren over het leven op de plantages, over het harde werken en de wrede straffen. En ook over de marrons, de gevluchte slaven die diep in het binnenland hun eigen vrije gemeenschappen begonnen, en de strijders Boni, Baron en Jolicoeur die de plantagehouders aanvielen. De Nederlandse kolonisator is volop aanwezig, maar in een kwaadaardige bijrol.

De eerste druk van het boek stamt uit 1982 en is daarna talloze keren herzien. Maar de terminologie is, met Nederlandse ogen bekeken, tamelijk gedateerd. Het gaat over ‘slaven’, niet over tot slaaf gemaakten en het hoofdstuk over inheemse Surinamers heet ‘de komst van de Indianen.’ De kolonisator is niet wit, maar ‘blank.’