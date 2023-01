De ‘noob’ is een terugkerend element in jullie voorstelling geworden. Maar wat is een ‘noob’ precies?

Bakker: ‘Noob is een Engels woord uit de wereld van computergames. Niet dat wij zelf veel gamen, maar ik gebruik dat woord al sinds mijn middelbareschooltijd. Het betekent een newbie, een beginneling, een groentje, een loser, iemand die nog niet zo goed weet hoe hij zich door de wereld moet manoeuvreren.’

Kafando: ‘Noob is zo’n sukkelig woord dat je vroeger op school zou kunnen lezen op je grafische rekenmachine, als je hem op zijn kop hield. Vandaar dat we het spellen met die twee nulletjes. In onze openingsscène wordt de term direct duidelijk. Laura speelt een onzeker meisje, dat het publiek in kijkt en zegt ‘Let’s face it, ik ben lelijk’. Daarna kom ik op en ga haar coachen. Ik zeg: ‘Je moet van jezelf houden, you are beautiful! Je moet het gewoon zeggen.’

Bakker: ‘Mijn ego wordt daardoor opgepompt, ik ga hard roepen ‘I am beautiful’. Vanuit een noob word ik ineens iemand met een onmenselijk groot zelfvertrouwen. Isabelle zet mij op een troon, maar dat is een machtspositie waarmee ik helemaal niet kan omgaan.’



Kafando: ‘Dat mechanisme vinden wij fascinerend. Als je iets heel graag wilt, kun je ook juist te ver gaan, over een grens heen. Dat is óók weer niet goed.’

Bakker: ‘Je blijft altijd een noob, in welke positie je ook staat, je bent altijd een beginneling in je leven.’

Kafando: ‘Het beste is om daar eerlijk voor uit te komen.’

Al vanaf de allereerste kennismaking wisten Kafando en Bakker dat zij samen theater wilden gaan maken. Ze groeiden op in twee verschillende plaatsen. Laura Bakker woonde in Nieuw-Vennep, waar op creatief gebied maar weinig te beleven was – als tiener week ze voor theatercursussen uit naar Den Haag of Amsterdam. Van jongs af aan wist zij al dat ze naar de toneelschool wilde. Isabelle Kafando groeide op in Haarlem, waar ze als kind helemaal niet bezig was met acteur worden, maar na een advies van een kunstdocent toch in het jeugdtheater terechtkwam. De vrouwen ontmoetten elkaar voor het eerst bij Dox, een Utrechtse vooropleiding voor jonge theatermakers en dansers uit diverse (sub)culturen.

Hoe zag jullie eerste ontmoeting eruit?

Kafando: ‘Ik was aan een project begonnen met een nieuwe groep en Laura kwam pas twee weken later erbij. Ik weet nog hoe we in een grote kring zaten. Laura en ik hadden een soort romantische ontmoeting in die repetitieruimte’.

Bakker: ‘We hadden allebei een ziek grote glimlach, zo van: ‘Ik mag jou’. We gingen ook meteen samen dingen maken. In het begin schreven we al samen een haatrap. We vonden het heel tof bij DOX, het is een goed traject. Tijdens dat jaar gingen we audities doen voor diverse toneelscholen. Ies werd aangenomen in Utrecht en Amsterdam, en ik in Arnhem en Amsterdam. We moesten kiezen, maar we vonden elkaar ook erg leuk.

Kafando: ‘Ik heb jou toen gebeld!’

Bakker: ‘We hebben gebeld en gezegd: ‘Wat ga jij doen?’ Toen hebben we eigenlijk samen voor de opleiding in Amsterdam gekozen. In het tweede jaar in Amsterdam zijn we ook begonnen met samen dingen maken.’

Aan de Toneelschool & Kleinkunstacademie worden studenten opgeleid als acteurs, maar ook als makers van hun eigen materiaal. De opleiding bracht cabaretsuccessen voort als De Vliegende Panters, Plien & Bianca, Alex Klaasen en Van der Laan & Woe. Tijdens de opleiding ontdekten Kafando en Bakker al snel dat zij het meest enthousiast werden als zij hun eigen werk konden schrijven. Ze vonden elkaar in een gedeeld gevoel voor humor en verbaasden docenten met absurde scènes vol raps en harde grappen. Zo vond N00b zijn eigen stijl. In een opvallende scène uit N00b speelt N00b vertolken Kafando en Bakker twee brallerige studenten van het corps, Jan-Pieter en Joris, die voluit opscheppen over hun seksleven. Het zijn De Lullo’s van Jiskefet, maar dan vanuit een verfrissend vrouwelijk perspectief.