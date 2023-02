‘Wat je niet ziet bestaat niet’, zegt politieman Omar in het boek. Achter gesloten deuren mag je van alles doen, maar je mag er niet mee naar buiten treden. Bij Aïcha en Mehdi voel je de pijn van de aanpassing aan de maatschappelijke orde. Is dat ook de herinnering uit uw jeugd?

‘Natuurlijk. We leefden in een orde die verbonden was met de staat, het land, de religie, de bourgeoisie met al haar conformisme. Het was altijd belangrijk wat andere mensen zouden denken. Ik heb gevoeld dat je hypocriet moest zijn, dat je vaak moest liegen. Je mocht niet zeggen dat we thuis alcohol dronken, ham aten, niet in God geloofden. Ik heb geleden onder het gevoel niet vrij te zijn omdat ik me moest conformeren aan een orde die totaal buiten mijzelf lag. Als ik in een traditioneel religieus gezin was opgegroeid, als de maatschappelijke codes de onze waren geweest, had ik er misschien minder last van gehad.’