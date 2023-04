Koningsdag in beeld

Vorig jaar was het de eerste post-pandemie-koningsdag, en vielen er voor het eerst in twee jaar enorme mensenmassa's bijeen te zien. Dat wende alweer snel, en de Koningsdag van 2023 is alweer een normale, zij het een frisse. Volgens de meteorologen is het weer niet uitzonderlijk voor de tijd van het jaar, maar zo voelde het natuurlijk wel. Er kwam zelfs een waarschuwing voor degenen die van plan waren op de vrijmarkt te gaan zitten met spullen, liedjes of andere activiteiten: kleed je warm aan. Het joeg niemand weg. Integendeel.