Kennismigranten bezorgd over hun positie in Nederland: ‘Er is een verharding gaande’

Al voor de val van het kabinet leefden er bij de kenniswerkers zorgen over hun positie in Nederland. Veel geënquêteerden hebben bijvoorbeeld moeite om een woning te vinden. Ook het integreren in de samenleving verloopt lastig, zo vinden ze. De kenniswerkers voelen zich weliswaar erg welkom in Nederland, maar vinden het ingewikkeld om te integreren met de lokale bevolking.

Kennismigranten zijn over het algemeen wel erg te spreken over hun leven in Nederland, zo blijkt uit de enquête. Ze hebben los van salaris en werkvergunning gekozen om hiernaartoe te komen vanwege de kwaliteit van leven, de Engelse spreekvaardigheid in het land, en de politieke stabiliteit in Nederland. Over de afhandeling van de werkvergunning en de rol van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) daarbij zijn ze zeer te spreken. Veel kenniswerkers geven ook aan dat ze zich permanent in Nederland willen vestigen.

De kenniswerkers beklagen zich echter over de strengere belastingregels. Voor veel kennismigranten had de Nederlandse Belastingdienst altijd een speciaal fiscaal douceurtje in de aanbieding. Over 30 procent van hun inkomen hoefden ze geen belasting af te dragen. Deze regels worden echter gestaag aangescherpt. De termijn waarvoor deze belastingregel geldt, is van 8 naar 5 jaar verkort. Vanaf 2024 is ook het bedrag waarvoor de belastingkorting geldt gemaximeerd op de zogeheten WNT-norm van 223 duizend euro inkomen, waardoor goedbetaalde expats minder voordeel hebben.

De fiscale aanscherping levert weinig begrip op. Veel respondenten beschouwen de 30-procentregeling als cruciaal om het speelveld gelijk te trekken en zeggen last te hebben van de afschaffing van de regeling. Sommigen overwegen te vertrekken vanwege de versobering van deze regeling. ‘Met de verandering in de 30-procentregel en de belastingen die we al aan de VS betalen, overwegen we te verhuizen naar Zweden’, aldus een Amerikaanse fysicus.