Jongeren van Nablus vereren de strijders van de Leeuwenkuil-militie als popsterren

‘Deze man was een voorbeeld voor ons allemaal’, zegt Haneen Abu Al-Soud, een 18-jarige studente met groene ogen. Er klinken tranen in haar stem als ze vertelt hoe trots ze is op Palestijnse jongens die de wapens oppakken tegen de Israëliërs. ‘Het is de enige manier om ons te bevrijden’, fluistert ze.

Palestijnse helden sterven jong. Ze voeren gewelddadige acties uit, worden groter dan popsterren dankzij sociale media, en komen aan hun einde door een granaat, raket of kogel. Dat gebeurt op plaatsen zoals deze: een kalkstenen huis in een van de kronkelige straatjes van de eeuwenoude binnenstad van Nablus, vlak bij de overdekte markt waar mensen elkaar verdringen om kruiden, groente of kleding te kopen.

Op bijna elke muur in dit doolhof van steegjes, maar ook bij koffiestalletjes en in restaurants, hangen posters van jonge martelaren. Hun namen staan overal met zwarte graffiti geschreven, en een druk kraampje verkoopt telefoonhoesjes en kettingen met hun afbeeldingen; simpele touwtjes met daaraan een plastic hangertje waarop een foto is geprint.