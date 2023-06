Jonge lhbti’ers zijn in Irak hun leven niet zeker, maar uitwegen zijn er nauwelijks

Praten met lhbti’ers in Bagdad betekent behoedzaam te werk gaan. Gesprekken vinden plaats op de achterbanken van auto’s, of in een van de spaarzame cafés waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Iedereen in het wereldje kent elkaar. ‘Zie je die jongen die nu binnenkomt? Hartstikke queer’, knipoogt de 20-jarige Hussein. Zelf is hij een opvallende verschijning: sluik haar dat half voor zijn ogen hangt, koptelefoon om zijn nek en aan zijn vingers drie ringen. Er zijn wijken waar Hussein zich met die uitdossing beter niet kan vertonen, maar hier in Karrada, een gemengd christelijk-islamitische wijk aan de oever van de Tigris, is de sfeer losser.

Op zijn telefoon laat hij foto’s zien van een geheim gayfeest. Hij danste met een nieuwe vlam en zoende hem stiekem in zijn nek. Een paar dagen later zagen ze elkaar opnieuw, maar nu buiten. Hussein bedacht een truc. ‘Ik heb een zonnebril opgezet en gedaan alsof ik blind was. Toen had ik een excuus om zijn hand vast te pakken.’