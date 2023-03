Is dit de oerconservatieve proeftuin voor het Witte Huis?

‘Natuurlijk moet hij de volgende president worden’, zegt Andrade. Hoewel DeSantis zich nog niet officieel heeft gekandideerd – zoals Donald Trump en oud-VN-ambassadeur Nikki Haley – is het voor de inwoners van Florida niet de vraag of hij dat zal doen. De vraag is wanneer. Andrade richtte vorig jaar de Republican Amigos op, een politieke actiegroep die steun voor DeSantis wil kweken onder latino’s, een invloedrijk electoraal blok. Zijn achterbak ligt vol posters: ‘DeSantis para gobernador’. Op Spaanstalige radiostations horen inwoners van Miami van conservatieve talking heads dat de Democraten een socialistische heilstaat willen maken van de VS en dat Ron DeSantis dat wil tegenhouden. In november stemde maar liefst 58 procent van de latino’s in Florida Republikeins, vier jaar eerder was dat 44 procent.

Zijn succes in het zuiden van de VS zegt iets over zijn plannen voor de rest van het land. ‘Hij heeft van Florida een vrije staat gemaakt’, zegt Fabio Andrade. ‘Dat kan hij doen voor heel Amerika.’