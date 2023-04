Als de grenzen wazig worden: de rol van alcohol bij misbruik onder studenten

Lotte en Ole zijn medeoprichters van Gelijkspel, dat inmiddels bij zo’n 65 studentenverenigingen workshops heeft georganiseerd over seksuele omgangsvormen. Dat daar wel wat aan te verbeteren viel, werd de afgelopen jaren duidelijk. Vooral corporale verenigingen kwamen negatief in het nieuws met bangalijsten, speeches waarin vrouwen werden uitgemaakt voor hoer en sperma-emmers, en WhatsApp-berichten die mannelijke eerstejaars aanspoorden om vrouwelijke leden te betasten. Onderzoek van I&O Research in opdracht van Amnesty onder een representatieve groep van ruim 1.000 Nederlandse studenten van universiteiten en hogescholen laat zien dat de incidenten niet op zichzelf staan. 18 procent van de studentes bleek ooit te zijn verkracht, 11 procent van alle ondervraagden overkwam dat in de periode dat ze studeerden. De helft van de studentes was ooit aangerand, 30 procent tijdens de studententijd. Ook jongens waren slachtoffer, zij het in veel mindere mate: 1 procent was tijdens de studietijd verkracht.

Organisaties als Amnesty en Rutgers proberen net als Gelijkspel het tij te keren. Zo stelde Amnesty na het onderzoek een manifest op dat inmiddels door 23 van de 42 benaderde onderwijsinstellingen is ondertekend, waarmee die zich onder meer verplichten tot het geven van voorlichting. Rutgers ontwikkelde een toolkit die door bijna 400 studie- en studentenverenigingen is aangevraagd. Beide organisaties zetten daarbij vooral in op ‘consent leren vragen’ via posters met ‘LetsTalkAboutYes’ (Amnesty) en ‘Ben je oké?’ (Rutgers). Plus beleidsadviezen voor besturen en (omstander)trainingen waarin deelnemers leren hoe ze seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen en wat ze kunnen doen als ze zien dat iemand wordt lastiggevallen.