‘De ziekte heeft van me afgenomen wat ik het allerliefst deed. Maar ja, c’est la vie

Kooymans: ‘We hebben met Henny’s familie afgesproken dat we er niets over zouden zeggen. Henny wilde dat zo. Hij wilde ook heel graag dat het laatste album er zou komen. Na de twee Kostgangers-albums uit 2017 zijn we los van elkaar blijven schrijven: er lagen liedjes en ideeën. Ik heb in 2020 en 2021 alles ingezongen en -gespeeld, toen dat nog ging. Na Henny’s diagnose zijn we echt vaart gaan maken, omdat we wisten dat er weinig tijd was.’

Mist werd voltooid. Voor Vrienten verschijnt het album postuum, net als voor de gastauteurs Jan Rot (1957-2022) en Thé Lau (1952-2015). Laatstgenoemde stuurde Kooymans al in 2014 een tekst met als titel De liefde kent geen tijd.

‘Die tekst was er al vóór Vreemde Kostgangers. Thé wist dat hij kanker had en niet meer beter zou worden. Ik vroeg hem of hij iets wilde schrijven. Hij zei: stuur me een melodie, dan maak ik iets. Dat heb ik gedaan, maar het nummer is jaren blijven liggen. Ik heb uiteindelijk een heel nieuw liedje bij de tekst gemaakt.’

De woorden van Thé Lau bleken Kooymans na zeven jaar meer op het lijf geschreven dan hij zelf had gewild: ‘Ik heb met mezelf gestreden/ nu ben ik met mezelf verzoend/ Ik kijk haast nooit naar het verleden/ nu is nu en toen was toen.’ En verderop: ‘Als ik wist waar alles heen ging/ ik zou het niet anders doen.’

Kooymans: ‘Die woorden betekenen nu meer voor me dan toen Thé ze in 2014 stuurde. Hij verwoordt precies hoe ik het nu zie, vanuit de situatie waarin ik zit. Gelukkig kan ik het inderdaad met overtuiging zingen: ik zou het niet anders doen.’