Sophie: ‘Ik heb een moeilijke periode doorgemaakt, Harry’s muziek hielp me om daaruit te komen. Vooral het liedje Fine Line biedt steun, daarin zingt Harry: ‘we’ll be alright’, het komt goed met ons. Ik wil die woorden ook graag laten tatoeëren op mijn arm. Ik ben autistisch, dus het is een beetje eng om hier te zijn met zoveel mensen om me heen. Maar Harry zien is zo bijzonder, dat het de inspanning waard is. En ik heb mijn mama bij me, zij is mijn vertrouwenspersoon, dus het komt goed.

Natasha: ‘Sophie moest lang knokken om uit een donkere periode te komen. Ze keek lang uit naar dit concert, dus drie uur rijden vanuit België doe ik graag voor haar.’