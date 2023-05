In plaats van op hun huwelijk moest Marieke van Lierop zich opeens voorbereiden op de uitvaart van haar man

‘Ik schijn tegen een vriendin gezegd te hebben dat ik er rekening mee hield dat het op een dag fout zou gaan. Zelf herinner ik me dat niet. Ik heb hem er wel naar gevraagd. Toen zei hij geen ja en geen nee. Daarop hebben we weer hulp gezocht, onder meer bij de ggz. Want Stefan wilde léven. Dat is heel veel dagen goed gegaan, alleen die ene dag niet.’

Tot die augustusochtend in 2017, drie weken voor hun huwelijksdatum. Ze had al een onrustig gevoel toen hij de deur uitging. Op weg naar zijn werk heeft ze ’m nog gebeld: ‘Waar ben je nu?’ Ik heb nog gezegd: ‘Het is mooi weer, en het is vrijdag. Het enige dat je hoeft te doen is blijven ademen.’ Toen ze even later op de A7 naar haar eigen werk reed voelde ze rond tien over acht een felle steek in haar hart. ‘En toen wist ik zeker: nu is het gebeurd.’

In plaats van op hun huwelijk moest ze zich opeens voorbereiden op de uitvaart van haar man. Op haar verzoek kwamen alle genodigden in de feestelijke kleding die ze voor de trouwerij hadden uitgekozen. Zelf droeg ze de witte jurk die ze op haar huwelijksreis zou dragen. Met daaronder haar trouwschoenen. Op foto’s die de trouwfotograaf die dag maakte staat ze in die sneeuwwitte jurk, omringd door de vrienden van Stefan, allemaal prachtig in pak. ‘Toen die foto’s werden gemaakt riep iemand: ‘Zijn we compleet?’ Toen brak ik.’