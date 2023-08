In Oslo is Edvard Ingebrigtsen verkoop- en aankoopmakelaar ineen

De Noorse makelaar wordt in zijn positie als tussenpersoon geholpen door een transparant, digitaal systeem met biedingen. Geïnteresseerden krijgen een sms’je als het eerste bod binnen is. Het eerste bod is minimaal geldig tot 12 uur op de eerste werkdag na de laatste publieke bezichtiging. Daarna hebben potentiële kopers steeds een half uur de tijd om een hoger bod te doen. Dat mogen ze alleen doen nadat hun identiteit is geverifieerd. Ook geeft elke bieder de contactpersoon bij zijn bank door, zodat de makelaar kan nagaan of het bod kan worden waargemaakt. Bieden onder voorbehoud van financiering, zoals in Nederland, is geen optie.

Het hoogste bod wint. Dan is het aan de verkoper om dat te accepteren, of verder te onderhandelen met de bieder. Na afloop krijgt de koper het biedlogboek, waarin hij kan zien wie wat wanneer heeft geboden. Meedingers kunnen een geanonimiseerde kopie krijgen. Geen onderhandse spelletjes dus, of afspraken tussen makelaars. Het Noorse model is voor de Nederlandse overheid een voorbeeld. De regering kijkt of het biedlogboek, dat sinds dit jaar al door veel makelaars wordt gebruikt, wettelijk kan worden verplicht.