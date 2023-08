In het oosten van Europa is Nederlands studeren wel populair

‘Mijn tante spreekt Nederlands. Ze was getrouwd met een Nederlander en heeft in Amsterdam en Utrecht gewoond. Via haar hoorde ik de taal voor het eerst. Engels is mijn eerste liefde, ik heb drie jaar in Londen gestudeerd. Maar ik wilde nog een Germaanse taal studeren.

‘Ik houd van Nederlandse films, zoals Instinct met Carice van Houten. Eigenlijk is zij de reden dat ik Nederlands ben gaan studeren.

‘Graag zou ik in de media werken, voor de televisie. Toen ik klein was, wilde ik filmregisseur worden. Maar een culturele baan vinden is moeilijk in Roemenië. Mensen beschouwen het niet als ‘echt werk’.

‘Een bedrijf is ook een optie. Je kunt snel een baan vinden met deze studie en dat is belangrijk. Ik hoef niet per se naar Nederland te verhuizen; Boekarest is een fijne stad.’