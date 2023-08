‘Ik ben naar Odesa gekomen om nieuwe energie te vinden’, zegt Anna Kobyliatskaja, een vertaler Duits uit Kyiv, terwijl ze op het strand de kleuren van de zee en de lucht bestudeert. ‘Al die tinten blauw en groen hier, is het niet prachtig?’

Naast haar op het zand zit haar moeder Natasja, die in Koerachove woont, een dorp op enkele kilometers van de frontlinie in de Donbas. Ze behoren tot de vele Oekraïners die Odesa hebben uitgekozen om deze zomer even samen te zijn met geliefden.

‘Ik ben onze militairen dankbaar dat ik met mijn vriendin over de boulevard kan wandelen’, zegt Anton Soroka, een plaatselijke ondernemer die klanten helpt om Amazon-producten te importeren via vrachtwagens, nu de schepen niet meer komen. Vorige week trok hij een biertje open om de dood van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin te vieren. ‘Mijn beste vriend heeft in Soledar gevochten tegen Wagner’, legt hij uit.

Schuilen na de sirenes doet Soroka allang niet meer, want dan blijft er geen tijd over om te leven. Van de risico’s is hij zich bewust sinds hij onlangs een Russische Kalibr-kruisraket zijn kant op zag vliegen. ‘De raket ging zo snel dat mijn hersenen geen tijd hadden om te verwerken wat er gebeurde.’ Soroka bleef aan de grond genageld staan. De raket ontplofte 200 meter verderop. ‘Geluk gehad.’

Hij doet zijn verhaal in het Russisch, een taal die je in Odesa meer hoort dan op andere plekken in Oekraïne. Maar inwoners noemen het geen Russisch meer, maar ‘Odesisch’. Steeds meer mensen stappen over op het Oekraïens.