In New York is de Staten Island Ferry het cruiseschip van de armen

‘Daar komt-ie’, roept Coggins. De kinderen gaan meteen weer rechtstaan. ‘Wijs allemaal maar even met een vinger naar Lady Liberty. Ze maakt foto’s met haar telefoon, maar verliest intussen de kinderen geen seconde uit het oog. De gepensioneerde schooljuf herinnert zich nog hoe er vroeger allerlei gratis zomerprogramma’s waren voor kinderen in New York. Die tijd is voorbij. ‘Nu moet je het geluk hebben dat je ouders je kunnen helpen’, zegt ze. ‘Gelukkig vind ik niets leuker dan oma zijn.’

De Staten Island Ferry is sinds de 19de eeuw een New Yorks fenomeen. De veerboot vervoert jaarlijks zo’n 13 miljoen passagiers van Manhattan naar Staten Island. In tegenstelling tot andere vormen van ov, of nagenoeg elke andere activiteit, is de boot helemaal gratis. Een Broadwayshow kan al snel tegen de honderd dollar kosten. Een bezoek aan het Empire State Building kost rond de 45 dollar. Voor een cola in Central Park tel je zo 10 dollar neer.