Hoewel Delgado de woordvoerder van Puerta Doñana is, is dit niet zijn finca. De werkelijke eigenaar wil geen interviews geven en uit de foto’s in de krant mag ook niet blijken waar we zijn, smeekt Delgado. Dat de boeren in Almonte zich tegen de legalisering hebben gekeerd, heeft de verhoudingen op het platteland behoorlijk op scherp gezet. ‘Er zijn dreigementen, vooral op sociale media. En toen journalisten van tv-zender La Sexta hier laatst op bezoek waren, hebben ze de banden van hun auto lek geprikt.’

De irrigatierechten uitbreiden, zegt hij, zou ‘de doodsteek betekenen voor Doñana’. Op de finca is het om half twee intussen bijna tijd voor de middagpauze. Terwijl mannelijke werknemers in de warme zon de kassen over een net geoogst veld afbreken, wachten de vrouwen uit Marokko en Oost-Europa zittend op lege aardbeibakken op de bus die hen terugbrengt naar hun tijdelijke verblijven. Een paar minuten later rijdt een touringcar het erf op. Op de zijkant staat de regionale trots afgebeeld: een grote plas water, met een flamingo.

De vraag is hoelang dat in Doñana nog in het echt te zien is.