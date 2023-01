In het Duitse ‘bruinkooldorp’ Lützerath weten de klimaatactivisten dat de politie komt:

RWE zegt de bruinkool nodig te hebben om het wegvallen van Russisch gas sinds de oorlog op te vangen. Een student die met twee grote pakken gerecycled wc-papier het terrein op komt lopen, gelooft er niets van. ‘Alsof Lüzerath niet van de kaart geveegd zou worden als Rusland Oekraïne niet was binnengevallen’, redeneert hij. ‘RWE heeft altijd een reden om door te gaan’, zegt de student die uit angst voor de politie naam noch leeftijd wil geven. ‘En die reden is geld.’

Al voor de oorlog in Oekraïne was bruinkool aan een opmars bezig in de Duitse energievoorziening. Na jaren van daling steeg vanaf 2020 het verbranden van bruinkool, terwijl de daling van gasgebruik toen al werd ingezet. Vorig jaar kwam 20 procent van de Duitse stroom uit bruinkool. Daarmee is de Duitse politiek nog ver verwijderd van het doel in 2030 afscheid te nemen van de meest vervuilende brandstof.

In de verte is aan de waterdamp uit de koeltorens te zien dat de Neurath-energiecentrale van RWE bruinkool omzet in elektriciteit. Boomhutbewoner Alma Janssens, lid van actiegroep Lützerath Bleibt, hekelt de macht van bedrijven als RWE. Ze vreest in de laatste zeven bruinkooljaren voor een eindsprint: het energiebedrijf zal nog zo veel mogelijk proberen te verbranden. Terwijl dit helemaal niet nodig is, verwijst ze naar een studie van het Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), waaruit blijkt dat het licht zonder bruinkool niet uit gaat in Duitsland.