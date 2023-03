In Hawara is de haat van de kolonisten op elke straathoek te zien

Enkele weken later is de schok in Hawara nog overal voelbaar. Je ziet het op het gezicht van een enkeling die zich op straat waagt en je hoort het in de stem van iedereen die je aanspreekt. Het blijkt uit de zwarte gevels van woonhuizen en de verwrongen karkassen van honderden uitgebrande auto’s, waarvan in veel gevallen niets meer over is dan doffe, metalen geraamten. Bij sommige winkels, waar je kleding, auto-onderdelen of air conditioners kunt kopen, hangen ook uithangborden met Hebreeuwse letters, leesbaar voor degenen die in de nederzettingen wonen. Klanten die plotseling daders werden.

‘Vroeger keek ik graag naar actiefilms’, vertelt een vrouw met tranen in haar ogen. ‘Of naar horror, u weet wel, waarbij mensen zich verschuilen in een kelder, terwijl de zombies tegen de deur aan beuken. Nu hoef ik die niet meer te zien. Wat je in die films ziet, gebeurt hier echt.’