In Groot-Brittannië zijn starters steeds vaker afhankelijk van de ‘Bank of Mum and Dad’

Voor jongere Britten is het steeds moeilijker om de voet op de eerste tree van de huizenladder te zetten. Het aanbod blijft achter bij de vraag, en de huizenprijzen zijn de afgelopen decennia flink gestegen. Aankomende kopers worden steeds afhankelijker van wat hun ouders achterlaten of aan kasreserves hebben: de ‘Bank of Mum and Dad’. ‘Een groot verschil met een jaar of dertig geleden is dat mensen een steeds groter bedrag lenen, waardoor ze kwetsbaarder worden’, zegt Lewis, die in 1989 het huis kocht waar hij nog steeds woont.

De overheid heeft hulpprogramma’s ingesteld. Via Help to Buy hoeven starters minder eigen geld in te brengen en krijgen ze korting op de hypotheekrente. De adder onder het gras: dit geldt alleen voor nieuwbouwwoningen. In zijn praktijk ziet Lewis dan ook meer vraag naar deze droomhuizen voor starters. ‘Je moet daarvoor niet in Forest Row zijn, maar in grotere plaatsen, zoals East-Grinstead, vijf kilometer verderop. Ze mogen de charme missen van een cottage, maar je kunt er meteen in en ze voldoen aan alle milieueisen.’