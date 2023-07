Juist nu ze pijn lijden willen ze mooi zijn

Kalinka ging dicht op de eerste dag van de Russische inval, maar heropende drie weken later alweer. Sindsdien is de salon geen dag gesloten geweest, ondanks aanhoudende luchtaanvallen. In de donkere winter, toen het Russische leger het elektriciteitsnet platlegde met raketaanvallen op nutsvoorzieningen, werkten de schoonheidsspecialisten door met mijnwerkerslampen op hun hoofd. In de hal staat nog de dieselgenerator die stroom opwekte voor de apparatuur in de salon, zoals de laserepileerapparaten en een machine die via elektrostimulatie de huid een jongere uitstraling geeft.

Ook als het luchtalarm loeit, gaan de behandelingen door. ‘We doen alleen de ramen even dicht’, zegt specialist Julia, zelf ook vaste klant bij de salon die ze therapeutische krachten toeschrijft. ‘De salon is een plek die we kennen, een vertrouwde plek uit het verleden. Het is de enige plek waar ik ontspan.’

Thuis ontbreekt het gevoel van controle en ontspanning vaak. Zaporizja wordt regelmatig gebombardeerd door het Russische leger. In de stad staan gehavende flatgebouwen met gapende gaten of verdwenen vleugels, van andere gebouwen is niets meer over. Door de straten galmen soms doffe dreunen van een inslag of een treffer van de luchtverdediging. De sirene van het luchtalarm waarschuwt bijna elk dagdeel voor nieuwe aanvallen op het gelaat van de stad en haar inwoners.