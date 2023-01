In de duistere gangen van dit Brusselse kraakpand is te zien waar het toe kan leiden als er te lang geen opvangbedden zijn

Terwijl Nederland volgens experts (zoals het Centraal Orgaan Asielzoekers, immigratiedienst IND en de politie) afstevent op een ‘maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis’ omdat er niet genoeg opvangplaatsen beschikbaar zijn, is de situatie in België al eerder vastgelopen. Sinds oktober 2021 zijn vrijwel alle 30 duizend plaatsen in de opvangcentra permanent bezet. Dit schaarse aantal bedden is bestemd voor vrouwen, kinderen en ouderen. Alleenstaande mannen die zich aanmelden, krijgen te horen dat er geen plek voor hen is en worden de straat weer opgestuurd.

In het kraakpand aan de Paleizenstraat is te zien waar dat toe leidt: honderden jonge mannen die in een leeg pand een matje neerleggen omdat ze toch ergens moeten slapen. De buurt is begripvol, behulpzaam zelfs, vertelt een medewerker van een koffietentje even verderop. ‘Maar dat stokt omdat er steeds meer problemen zijn met de criminelen die nu ook in het pand zitten.’

Dat zijn de monsters die Bah uit zijn slaap houden. Er lopen mensen met messen en stokken door de gangen, er wordt gedeald, eten afgepakt, telefoons gestolen, en opgefokte junks kunnen zomaar iemand neerslaan of met een mes toetakelen. Een Afghaan laat foto’s op zijn telefoon zien. Zijn vriend is vorige week in het trappenhuis aangevallen en op het scherm zie je hoezeer hij daarbij is toegetakeld: zijn hoofd ligt helemaal open, een diep gapend gat ziet er serieus uit.