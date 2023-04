In Cambodja is de microlening een strop om de nek van veel armen

‘Sommige van onze 125 leden waren inderdaad te agressief bezig’, zegt secretaris-generaal Phal Vandy van de mfi-branchevereniging in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. ‘Die hebben een waarschuwing gekregen.’ Dat Cambodjanen zo veel microleningen hebben, komt volgens hem doordat het financieringsmiddel in zwang raakte toen het land nog geen gewone banken had. ‘Mfi’s vervullen hier een taak die in andere landen door de gewone banksector wordt verzorgd.’ De branchevereniging is strenger gaan controleren of leden zich aan de richtlijnen houden, verzekert Vandy, en organiseert sinds kort workshops ter bestrijding van financieel analfabetisme. ‘Daar komen veel mensen op af.’

Bij het Nederlandse Triodos Investment Management, een van de geldschieters achter de Cambodjaanse Acleda Bank, hebben ze de rapporten ook gelezen. ‘We hebben Acleda gevraagd ieder genoemd voorbeeld uit te zoeken en we hebben contact gezocht met de mensenrechtenorganisaties in Cambodja’, zegt fondsmanager Tim Crijns. Volgens hem steken de richtlijnen op papier goed in elkaar en worden die – zover bekend – ook nageleefd. ‘We bezoeken ook zelf dorpen in Cambodja en laten onafhankelijke audits uitvoeren.’