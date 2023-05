In Accettura trouwen de bomen – en dan veranderen de mensen in lente

Meestal van die Italiaanse moeders die, nadat de navelstreng is doorgeknipt, er alles aan doen eenzelfde soort band met hun kinderen in stand te houden via eindeloze borden spaghetti carbonara.

Veel gebeurt er doorgaans niet in dorpen als Accettura – daarin schuilt ook hun kracht – maar er is één grote uitzondering: het jaarlijkse heiligenfeest. In Accettura vindt dat plaats op 27 mei en dat feest is zo speciaal dat fotograaf Fausto Podavini er al acht jaar op rij vanuit Rome naartoe trekt om het bij te wonen.

‘Maggio di Accettura is een van origine heidens feest dat al eeuwen wordt gevierd – waarschijnlijk begonnen de Longobarden er in de vroege Middeleeuwen mee – en waar later wat katholieke heiligen aan werden toegevoegd’, zegt hij.