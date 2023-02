Illegale houtkap bedreigt bos in Congo’s Virungapark, het leefgebied van de berggorilla’s

Voor de flora en fauna van het Virungapark ziet de toekomst er slecht uit. Deskundigen vrezen dat de aanhoudende conflicten in het oosten van de Democratische Republiek Congo een ‘verwoestend effect’ op het wildpark kunnen hebben. De meeste onderzoekers en boswachters zijn in oktober al op de vlucht geslagen. In Rumangabo, op ongeveer 3,5 kilometer van het park, zijn nog maar een paar verzorgers over, die zich ontfermen over de dieren in het gorillaweeshuis.

Hoe het met de gorilla’s gaat die in het wild leven, is niet bekend – door de gevechten is het vrijwel onmogelijk geworden om de dieren in de natuur te volgen. Onderzoekers denken dat de beesten zich, uit angst voor het lawaai dat met de houtkap en de gevechten gepaard gaat, hebben teruggetrokken in de bossen. Zo’n 350 berggorilla’s leven aan de Congolese kant van de grens, de rest van de ongeveer duizend berggorilla’s leven in Rwanda en Oeganda.