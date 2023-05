‘Ik zei: nu wil ik dat jullie het been eraf halen, anders wil ik niet meer verder’

‘Nee, ik was snel gewend. Al verandert je lijf wel. Je hormonen gaan op zoek: verrek, waar is dat been? Je figuur verandert, je krijgt bredere heupen.’

Na de revalidatie werd ze gewogen, zittend op een stoel. Ze was verbaasd dat ze zo was afgevallen. ‘Logisch natuurlijk, want mijn been was eraf. Dat scheelde een kilo of 7. Stom, maar daar had ik helemaal niet over nagedacht.’