‘Ik zeg weleens tegen mensen die vraagtekens zetten bij de wetenschap: probeer het maar eens zónder dan’

Ben Feringa (71) was die ochtend in oktober 2016 in het kantoor van zijn laboratorium in Groningen druk in gesprek met twee promovendi uit zijn onderzoekgroep. Zij liepen vast in hun promotieonderzoek, een oplossing was nog niet direct in zicht. Wat zou nu de beste aanpak zijn?

En toen ging de telefoon: de secretaris van het Nobelcomité uit Stockholm aan de lijn. Feringa moet het al duizend keer verteld hebben en toch is ook nu de emotie van dat moment in zijn stem te horen. Want de boodschap van die secretaris was groots. ‘Hij zei: u krijgt samen met twee anderen de Nobelprijs toegekend.”

Hij moet even helemaal stilgevallen zijn, want de stem uit Stockholm vroeg: ‘Mister Feringa, are you still there?’ Feringa had er geen seconde bij stilgestaan dat die dag de winnaar van de Nobelprijs voor scheikunde zou worden bekendgemaakt. ‘Daar ben je totaal niet mee bezig.’ De boodschap raakte hem diep. ‘Ik was zeer ontroerd. Dit was een droom, een sprookje. Toen zei de secretaris: ‘Misschien gelooft u het niet.’ Daarom gaf hij de telefoon door aan een hoogleraar uit Stockholm die ik ken. En die zei: ‘Ben, this is real’.’

Het comité belt altijd pas een uur voor de bekendmaking. Direct daarna zou Feringa live op de Zweedse televisie komen. Tot die tijd mocht hij niemand iets vertellen. Het was een van de meest surrealistische uren van zijn leven. Hij heeft alleen even zijn vrouw gebeld. ‘Ik zei: ‘Betty, je moet om half twaalf even kijken, want ik krijg de Nobelprijs.’ Zij was net zo verrast als ik. Ze realiseert zich heel goed hoe belangrijk zoiets is voor een onderzoeker.’