‘Ik verzon dingen die me troost boden, daar hield ik me aan vast’

Ze waren in 2016 op vakantie aan de Moezel, zoals ze dat wel vaker deden. Lekker uitrusten en ’s morgens zwemmen in de rivier. Dat was pas echt vakantie voor Annie Bronkhorst en haar man. Maar toen gebeurde er iets waardoor hun leven totaal veranderde. Midden in de nacht zat ze plotseling rechtop in bed. Toen haar man vroeg wat er aan de hand was, antwoordde ze niet.

Hij dacht dat het wel verband zou houden met haar suikerziekte. Maar toen hij geen contact met haar kon krijgen, drong tot hem door dat er iets mis was. Hij belde 112.

Ze konden de ambulance zien aankomen door de nacht, vanuit het ziekenhuis op de berg aan de overkant. Even later stond hun kleine caravan vol mannen met spuiten en medisch materiaal. In het ziekenhuis werd ze grondig onderzocht. ‘Toen ze me vroegen of ik mijn ledematen nog kon bewegen, begon ik te begrijpen dat mijn bewegingsapparaat blijkbaar gevaar liep.’ Maar niemand vertelde haar wat er precies aan de hand was.

In het ziekenhuis zat ook haar dochter naast haar bed. Praten lukte Annie niet, maar met veel moeite kreeg ze drie letters op papier: ‘Ger?’.