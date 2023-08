‘Nee, nee, luister, dat is je kracht, en ik zit hier maar, op de pijnbank. Ik heb gewoon een beetje moeite met de al te grote openhartigheid vandaag de dag. Ik heb echt te doen met die arme Gordon, volgens mij een sympathieke jongen, die de hele tijd zijn liefdesleven uit de doeken doet. Dan wil hij weer trouwen, dan wordt hij weer in de steek gelaten. Dan denk ik: och, arme jongen, vertel dat nou niet. Ik geloof in veinzen. Veinzen is de smeerolie van de beschaving. Ik stel graag vragen, maar vraag weinig persoonlijke dingen aan mensen. Ik vraag niet: hoe zit dat nou met je huwelijk of hou je nou wel echt van je vrouw? Ik laat mensen graag in hun wonderlijke waarde, ik zit niet te pulken aan hun korstjes. Ik vind ook dat we niet alles op tafel moeten leggen, want we moeten ook geheimzinnig blijven voor elkaar, dat maakt ons interessant.

‘Maar in mijn boeken is dat anders. Ik heb er lang over nagedacht of ik de hoofdpersoon Adriaan zou noemen, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. In mijn debuut noemde ik hem Nathan, in later werk verzweeg ik zijn naam. Maar nu dacht ik: het wordt tijd om jezelf die naam te geven. Op je 76ste. Misschien speelt het mee dat ik een beetje met de dood op mijn hielen schrijf. Ik heb een akelige longkwaal, longfibrose, dat is een verharding van de buitenste longwand. Vermoedelijk is dat een souvenir van de jaren die ik aan een drukke straat in Parijs woonde, want die kwaal krijg je door fijnstof. De pillen werken gelukkig goed, er blijft alleen een mate van kortademigheid en zo nu en dan moet ik hoesten. Maar ik ga geen beroep van mijn ziekte maken, dus ik heb er geen last van, ik ben goed in ontkennen.’