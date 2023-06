‘Honderdvijftig jaar verwaarlozing zet je niet zomaar recht’

In 1846 breekt de grote duisternis aan. De Amerikanen, die het ruige zuidwesten absorberen in hun federatie, bestoken de Navajo met een strategie van ‘verschroeide aarde’: velden worden platgebrand, vee wordt gedood en bezittingen worden onteigend.

Dieptepunt is de etnische zuivering die in het collectieve geheugen van de Navajo gegrift staat als The Long Walk. Zo’n achtduizend mannen, vrouwen en kinderen worden zuidwaarts gedreven, een voettocht van twee maanden, die vele honderden niet overleven. De rest blijft daarna vier jaar lang opgesloten in New Mexico, met onvoldoende voedsel of bescherming tegen hitte en kou.

In 1868 bieden de VS de Navajo een vredesverdrag aan. Zij krijgen, net als 325 andere volken, een eigen reservaat ­toegewezen. Het is een fractie van hun oorspronkelijke leefgebied, maar wel – een unicum – op dezelfde plek. De Navajo Nation is een feit, geboren uit tragedie.