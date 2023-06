Hoe komen chatbots als ChatGPT tot hun antwoorden?

Als een gebruiker gedachteloos een vraag stelt of een instructie geeft, gebruikt ChatGPT al zijn training om een zo goed mogelijk antwoord te genereren. Het model voorspelt welke woorden of zinnen het meest waarschijnlijk volgen op de gegeven instructie en genereert op basis daarvan een reactie. Dit is niet simpelweg een kwestie van de hoogst mogelijke waarschijnlijkheidsscore. Wie bijvoorbeeld aan zijn instructie meegeeft dat ChatGPT wat creatiever in zijn antwoord mag zijn, of moet rijmen, of in de stijl van een specifieke denker moet schrijven, dwingt het model tot een andere woordvoorspelling. Zo kan het gebeuren dat na ‘Het huiveringwekkende’ de ene keer ‘scenario’ volgt, en een andere keer ‘spiegelpaleis’. Maar een woord als ‘printers’ zal niet volgen.

Dit proces gaat razendsnel, maar wel woord voor woord, door het systeem iedere keer weer het nieuwe woord te voeden en daarop te laten reageren. Het resultaat is een tekst die nog niet eerder is geschreven en waarvan ook niet precies is aan te wijzen waar hij vandaan komt. Vaak gaat het goed, soms slaat het model inhoudelijk de plank mis. Maar over één ding zijn alle experts het wel eens: de chatbots zullen steeds overtuigender worden.