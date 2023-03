In een spagaat op TikTok

Volt, D66, Partij voor de Dieren (PvdD) en ChristenUnie (CU) zijn uitgesproken kritisch uit ideologische motieven. D66 adviseert kandidaten en politici geen TikTok te gebruiken. ‘D66 ziet in TikTok een potentieel veiligheidsrisico’, zegt een woordvoerder. ‘Daarom willen wij ook een verbod op TikTok op de telefoons van ambtenaren.’

Volt zegt: ‘Wij maken geen gebruik van TikTok. Dit is een principiële keuze. De gegevens van TikTok-gebruikers komen in handen van de Chinese overheid en daarmee worden gebruikersgegevens onvoldoende beschermd.’ Beide partijen verbieden het individuele kandidaten overigens niet een account aan te maken. De CU is zelfs zo bezorgd over de omgang met data door TikTok dat de partij vorig jaar al pleitte voor een volledig verbod. De partij gebruikt dan ook ‘in en uit principe’ geen TikTok.

CU, PvdD en D66 willen zelfs dat alle politieke partijen helemaal stoppen met het gebruik van TikTok ‘tot het platform alle veiligheidsproblemen heeft opgelost’. Die oproep volgt op berichtgeving van BNR waaruit was gebleken dat advertenties gericht op het saboteren van de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen vrij spel krijgen en dat TikTok oproepen tot geweld niet tegenhoudt.

Coalitiepartij CDA is alleen voor een verbod voor ambtenaren, maar houdt zichzelf op de vlakte als het om het gebruik van individuele politici gaat: ‘Bij het CDA kiezen onze kandidaten zelf via welke kanalen ze campagne voeren.’ De SP laat zich in vergelijkbare bewoordingen uit: ‘Als kandidaten actief zijn op TikTok, dan is dat door en aan de persoon zelf. Wij houden dat niet bij.’