In Darfur komt een genocide stap voor stap dichterbij

De kans dat het geweld wederom genocidale trekjes krijgt, is aanwezig, zeggen hulporganisaties. Eigenlijk is het oude conflict nooit opgelost. Complicerende factor is dat er talloze milities en rebellengroepen in Darfur zijn, waarbij niet duidelijk is of ze zich hebben aangesloten bij een van de twee strijdende partijen. Hierdoor is de kans groter dat het in Darfur uitloopt op een burgeroorlog dan in hoofdstad Khartoem, denken verschillende Soedan-kenners.