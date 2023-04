Hoe een Volkskrant-journalist ten prooi viel aan Chinese intimidatie

Diezelfde vragen blijven ook onbeantwoord in het politieonderzoek, dat op het moment van publicatie van dit verhaal nog gaande is. De werkwijze van de bedreigers is zo uitgekiend, dat we er niet achter komen wie strafbare feiten pleegt, laat staan wie de touwtjes in handen heeft. Dat is geen toeval of broddelwerk van de politie, maar een vast onderdeel van de Chinese strategie. Uiteindelijk levert het politiewerk vooral digitale sporen op, die naar IP-adressen in Hongkong en China leiden. De enkele Chinees die de politie in het onderzoek naar mijn zaak spreekt, zegt zelf slachtoffer te zijn van vervolging in eigen land. In het onderzoek naar bedreigingen die exclusief op Wang zijn gericht, komen weer andere Chinezen naar voren. Die beweren tegen de politie dat ze als vaderlandslievende Chinezen alleen maar contact met Wang opnemen om met hem in discussie te gaan: ze willen hem vertellen hoe geweldig China is. Kortom: het piepkleine stukje dat zo is blootgelegd, onthult vooral hoe onthutsend veel we niet weten.