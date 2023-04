Hoe een Joodse arts met andere kampgevangenen een nepvaccin maakte voor de nazi’s

Waarom was het zo moeilijk om een vaccin tegen vlektyfus te maken?

‘Om dat vaccin te maken was de ziekteverwekker nodig, de Rickettsia-bacterie. Die moest onschadelijk worden gemaakt, waarna de resten bij mensen konden ingespoten zodat het immuunsysteem voortaan wist waarop te reageren. Maar de bacterie, die zich verspreidt via kleerluizen, was nauwelijks te kweken. In Buchenwald werd het geprobeerd met proefdieren. Besmet bloed van patiënten werd in een cavia of konijn gespoten in de hoop dat zich in de longen bacteriën zouden ophopen die konden worden geïsoleerd. De onderzoekers dachten begin 1944 echt dat ze dat was gelukt.’

Maar dat was niet zo?

‘Ze wisten niets van bacteriologie, maar op basis van de literatuur meenden ze te weten hoe Rickettsia-bacteriën eruitzagen. Toen Fleck door de microscoop keek, zag hij onmiddellijk dat ze het mis hadden. In overleg met de leiders van Block 50 besloot hij om dat voor de rest van de groep geheim te houden. Gezamenlijk begonnen ze aan de productie van honderden liters vaccin dat, wist Fleck, de Wehrmacht geen enkele bescherming kon bieden: water met een kleurtje.

‘Ik heb enorm gezocht of Nan misschien op de hoogte was van dat bedrog, ik heb vergeefs in zijn labjournaals gezocht naar verborgen boodschappen. Volgens zijn tweede echtgenote en zijn dochter heeft hij het nooit over een sabotageactie gehad. Ik ga ervan uit dat hij het niet heeft geweten.