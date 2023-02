‘Toen hij zijn naam noemde, wist ik: nu hebben we een band’

In Amsterdam komt meteen de lokale driehoek bijeen, er wordt contact gelegd met de minister van Justitie en Veiligheid. In Driebergen wordt bij de Landelijke Eenheid een commandocentrum ingericht. Pantservoertuigen, scherpschutters, de Explosieven Opruimingsdienst, politieonderhandelaars, operators, logistieke ondersteuning – ze moeten zo snel mogelijk naar het Leidseplein. De binnenstad wordt afgesloten voor alle verkeer.

‘Is het terrorisme? Een mislukte overval? Is het een eenling, of krijgen we straks uit de rest van het land ook meldingen?’, zegt Dennis Vonsee, het plaatsvervangend DSI-diensthoofd dat deze avond de leiding heeft in Driebergen. Via beeldschermen volgt hij alles wat er op het Leidseplein gebeurt. ‘In het begin is er nog veel onduidelijk en draait alles om de vraag: waar hebben we mee te maken?’

Ook de Quick Reaction Force (QRF) hoort over de portofoon over de schietpartij. Dit team is opgericht na de aanslagen in Brussel en Parijs en staat altijd ‘ergens’ klaar voor het geval er grof geweld dreigt. ‘We stonden net op het punt boerenkool met worst te gaan eten’, zegt operator Kees. Enkele minuten later hebben hij en zijn collega’s zich ‘omgehangen’: helmen op, kogelwerende kleding aan en wapens mee.