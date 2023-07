‘Barbie is een drager van wat de eigenaar erin wil zien’, zegt Paul Bouman, Barbiefanaat en eigenaar van PM Collectibles, de enige Europese Barbieverzamelaarswinkel, in Dordrecht – de Barbiemania broeit er al maanden. ‘Het zijn volwassenen die zich afvragen of Barbie wel inclusief genoeg is, kinderen hebben daar niks mee’, zegt Bouman. De vrouwonvriendelijke bijsmaak van Barbie komt later: als je jezelf tot feminist verklaart, bijvoorbeeld. In Barbie staat de uitgesproken tiener Sasha voor die kritiek: ‘Jij zorgt ervoor dat vrouwen zich onzeker voelen sinds je bent uitgevonden’, zegt ze tegen een verbaasde Barbie.

‘Barbie is een rorschachtest’, zegt M.G. Lord via Zoom vanuit Los Angeles – de pop heeft haar dertig jaar later nog niet losgelaten. ‘Op Barbie projecteren mensen hun angsten en hun woede. En hun liefde.’ Lord, die zichzelf een ‘dinosaurus-feminist’ noemt, verzet zich, net als Gerwig, tegen een simplistische kijk op Barbie. ‘Ze is en blijft een stuk plastic, maar je leert veel over mensen als je kijkt naar wat ze zien in dat stuk plastic. Door de geschiedenis van Barbie heen was vrouwelijkheid het probleem, en Barbie de zondebok.’

Al toen Barbie in Nederland aankwam, in 1964, op de Voorjaarsbeurs in Utrecht, werd ze argwanend bekeken. De Tijd / de Maasbode schreef: ‘Ik heb toch mijn bezwaren tegen deze uniforme, langbenige, hooggeboezemde aantrekkelijkheid, die door de modebladen al genoeg wordt gepropageerd.’

Barbie droeg van meet af aan een paradox in zich. Ruth Handler, die met haar man Elliot Mattel oprichtte, had op vakantie in Duitsland Bild Lilli gezien, een pop die was gebaseerd op een cartoon. ‘Lilli bood seksuele diensten aan voor geld’, zegt Lord. ‘Mattel baseerde Barbie op haar, maar het karakter dat Mattel Barbie aanmat, stond in contrast met Lilli. Daardoor droeg Barbie meteen al de paradox van Amerikaanse vrouwelijkheid in zich: je moest eruitzien als een Duitse sekswerker, maar tegelijk deugdzaam zijn, milkshakes drinken en de brave girl next door zijn – die er toevallig uitzag als een Playboymodel.’

De eerste Barbie uit 1959 was een ‘fashion model’, maar Barbie kreeg meer en meer carrières, ook om kledingsetjes te verkopen. Dat werkende leven wordt achteraf wel proto-feministisch genoemd, want in de jaren zestig waren er nog niet veel vrouwen aan het werk. ‘Vrouwen werden juist geweerd in banen, en van universiteiten’, zegt Lord. ‘Barbie werd een symbool van het verzet van vrouwen, voor financiële en seksuele autonomie. Het was Barbies wereld en Ken was maar een accessoire.’