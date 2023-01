Hij moest ergens op de Antonivsky-brug liggen, de brug over de rivier de Dnipro, de strategische toegangsweg in het zuiden van het land. Chvostik (37), luitenant bij eenheid 3056 van de Nationale Garde, had die week een verdeelstation bewaakt van een irrigatiekanaal in de buurt van Marioepol, en was op weg naar Cherson, aan de andere kant van de brug. Hij had geen militaire orders, maar toen hij bij de brug was en daar Russische parachutisten landden, wilde hij niet vluchten.

‘Hij belde me op en zei dat er gevechten waren uitgebroken’, vertelt Minjenko (43) tien maanden later in een koud en donker café in Cherson, vlakbij haar flat. ‘Hij zei dat hij de rest van zijn eenheid had laten gaan, maar dat hij op de brug stond met wat artilleristen en dat ze de Russen zo lang mogelijk wilden tegenhouden. Ik zei: voor mij ben je al een held, kom naar huis. Dat was de laatste keer dat ik hem sprak.’