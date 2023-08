Het lijkt logisch: als de gemiddelde temperatuur omhooggaat, dan stijgt ook de temperatuur op de heetste dag van het jaar. Toch valt het niet mee om te voorspellen hoe heet het dan precies wordt en hoe vaak een bepaalde grens wordt overschreden.

‘Extreme temperaturen komen weinig voor, daarom is het moeilijk ze in de klimaatmodellen te krijgen’, legt klimaatonderzoeker Van den Hurk uit. ‘Je kunt niet precies inschatten wat de kans erop is.’

Hij noemt een voorbeeld. ‘Als je me een paar jaar geleden had gevraagd: kan het 50 graden worden aan de noordwestkust van de Verenigde Staten en in de buurt van Vancouver? Dan had ik gezegd: nee, dat kan niet, de kans daarop is te klein. Maar in 2021 gebeurde het. En als je dan beter kijkt, is het ook wel te begrijpen. Er lag een sterk opgewarmde Stille Oceaan, er kwam een luchtcirculatie op gang die warme lucht aanvoerde, het land droogde uit waardoor de opwarming nog eens werd versterkt, er kwam een föhn over de Rocky’s het gebied in. Vier, vijf, zes factoren samen vormen zo een extreem. En kennelijk is de kans op zo’n combinatie van factoren groter dan gedacht.’

Inmiddels is Van den Hurk, en velen met hem, ervan overtuigd dat klimaatmodellen het optreden van hoge temperaturen onderschatten. ‘Er poppen nu zo veel extremen op, overal, dat het wel verdacht wordt. Ik denk dat de modellen niet altijd raak zijn.’

Ook al komen extremen maar enkele dagen per jaar voor, toch is het belangrijk dat de klimaatmodellen er beter zicht op krijgen, benadrukken wetenschappers. In het dagelijks leven merk je niets van een gemiddelde. Wel van een extreem. Zo kwam onlangs in het nieuws dat 62 duizend Europeanen zijn overleden door de zomerhitte van 2022.