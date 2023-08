Het vapurgevoel: 25 minuten dobberen tussen Oost en West

De veerboot over de Bosporus is eigenlijk geen veerboot. Ja, het is een schip waarmee je van de ene oever naar de andere kunt varen, en terug. Heen en weer, heen en weer, heen en weer, zoals Drs. P zong.

De andere oever is daarginds, en deze hier is hier

De oever waar we niet zijn, noemen wij de overkant

Die wordt dan deze kant, zodra we daar zijn aangeland.

Het veer over de Bosporus, de zeestraat die Istanbul in tweeën deelt en twee continenten scheidt, is veel méér dan een vaartuig voor wie moet oversteken. De vapur, afgeleid van het Franse vapeur (stoom), zit in het dna van eenieder die in Istanbul is opgegroeid. Elke inwoner van de metropool moet op z’n minst af en toe in het stadsdeel op ‘de andere oever daarginds’ zijn.