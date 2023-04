Het straatarme Kaapverdië knokt tegen de dreiging van een narcostaat

Aan de immense geboende vergadertafel op het majestueuze kantoor aan de boulevard van Praia, met achter hem de vlaggen van alle Europese lidstaten, wekt Castello een verslagen indruk. Zijn delegatie werkt al vijftien jaar intensief samen met Kaapverdië in de strijd tegen maritieme criminaliteit. ‘We hebben in elk geval kunnen voorkomen dat het land volkomen destabiliseerde als gevolg van zijn ongelukkige ligging langs de smokkelroute. ‘Maar helaas’, vervolgt hij, ‘drugssmokkel was heel lang geen onderwerp in deze regio. Iedereen sprak over illegale visserij of piraterij, vooral omdat de Europese reders zich zorgen maakten over hun containerschepen in de Golf van Guinee.’

Om cocaïnehandel tegen te gaan, zouden er permanent militaire schepen paraat moeten liggen in de West-Afrikaanse havens die zonodig direct in actie kunnen komen, vindt Castello. Zo’n gezamenlijke Europese inspanning hielp tien jaar geleden ook om de piraterij voor de kust van Somalië tegen te gaan, zo brengt hij in herinnering. ‘Wij zouden het dan ook waarderen als Nederland met zijn grote rol in de drugshandel een militair schip zou sturen, maar ik geef het je te doen om hier nu in Europa aandacht voor te vragen. ‘Eerst had iedereen zijn handen vol aan covid en nu aan Oekraïne.’

Laurent Laniel, drugscriminaliteitsexpert van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) in Lissabon, blijft desondanks aan de bel trekken.‘Kijk wat er in Nederland is gebeurd; eerst werd er een advocaat vermoord en toen een journalist’, zegt hij. ‘We zien een toename van geweld, corruptie en ondermijning. Je ziet steeds meer ‘nette mensen’ die het circuit in worden getrokken: ambtenaren, douaniers, politici, maar ook dienstverleners, zoals advocaten en accountants. Als de onderwereld eenmaal verweven is met de bovenwereld, is er geen weg meer terug.’

Het EMCDDA, dat in de jaren tachtig is opgericht om vooral de gezondheidsrisico’s te bestrijden tijdens de heroïne- en aidsepidemie, zegt al jaren in Brussel te waarschuwen voor de groei van de georganiseerde misdaad in Europa. ‘Maar nationale veiligheid is een zaak van de lidstaten, daar hebben wij helaas geen invloed op. Nederland heeft als prominent distributieland ook economische belangen te behartigen in de Rotterdamse haven’, zegt Laniel. ‘Alle containers in de Rotterdamse haven controleren is geen doen en zal tot groot verzet leiden bij transportbedrijven, maar er komt een moment dat het belangrijker wordt om je rechtsstaat te beschermen dan je welvaart te vergroten.’