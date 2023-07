‘Dat is gevaarlijk, maar moet wel gebeuren’, zegt Wiltenburg. Een aantal locaties is in de vorige fase al met artillerie bestookt, maar dat hoeft niet te betekenen dat de tegenstander daar ook is uitgeschakeld. ‘Uiteindelijk moet een man of vrouw met een geweer een gebied in trekken en een vlag planten’, zegt Brink. ‘De tegenstander fysiek eruit drukken en op die manier een bruggenhoofd maken voor volgende eenheden.’

Deze zware taak moeten infanteristen vaak zonder tanks tot een goed einde brengen. Het gebied kan bezaaid liggen met (antitank)mijnen en prikkeldraad, vervelend voor soldaten én tanks. ‘Prikkeldraad in de aandrijving van je tank is niet leuk, kan ik uit eigen ervaring tijdens oefeningen vertellen’, zegt voormalig commandant van een tankeskadron Brink. ‘Het draad draait zich helemaal in de rupsbanden vast. Het duurt wel een paar uur om dat er weer uit te krijgen.’ Voetsoldaten moeten een bruggenhoofd enkele kilometers rondom hen heen ‘beveiligen’, om te voorkomen dat kostbare tanks en schaarse voertuigen die mijnen opruimen meteen in de vuurlinie komen te liggen.

Die aanval moeten infanteristen uitvoeren op terrein waar de tegenstander wél over gevechtsvoertuigen beschikt. Zo slaagden Oekraïnse infanteristen deze maand erin met kleine bootjes de Dnipro bij Cherson over te steken en een bruggenhoofd te vestigen aan de Russische zijde van de rivier. Ondanks hevige Russische tegenaanvallen met tanks houden de Oekraïense soldaten stand. ‘Lichtere eenheden die de aanval uitvoeren nemen het op tegen zwaardere eenheden die verdedigen’, zegt Wiltenburg. ‘Als de vijand dan de hakken in het zand zet, wordt het heel bloedig.’