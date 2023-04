‘Vroeger hadden we één Saddam, nu hebben we er duizend’

De familie rekende op een snelle terugkeer, maar kwam bedrogen uit. Zoals bijna alle inwoners in de streek is de familie soennitisch. De (sjiitische) PMF-milities die IS in 2015 verjoegen, namen bezit van al-Awja en gingen er niet meer weg. Ondanks herhaaldelijke beloften van politici mogen de dorpelingen sindsdien niet naar huis. In hun spookdorp staat volgens lokale bronnen nu een legerbasis, vernoemd naar een sjiitische geestelijke die in 1980 vermoord werd. De opdrachtgever van die executie: Saddam Hoessein. ‘Dit is meer dan een straf’, zegt sjeik Mohsen. ‘Dit is wraak.’

Zijn verhaal is de Iraakse tragedie in een notendop, waarbij het ene onrecht het andere uitlokt in een schier eindeloze cyclus van geweld en tegengeweld. Onder Saddam werden de sjiieten en de Koerden het zwaarst onderdrukt. In het afgelopen decennium moesten vooral de soennieten het ontgelden, vanwege hun veronderstelde loyaliteit aan schurkenregimes – eerst dat van Saddam, later IS.

Meer dan 1.400 huizen werden bij de bevrijding van Tikrit door de PMF in brand gestoken of opgeblazen, omdat de betreffende families loyaal zouden zijn geweest aan de moslimextremisten. Op de hekken van sommige huizen is een brandmerk achtergebleven in de vorm van een opgespoten ‘X.’ Elders in het land werden honderden soennitische burgers bij wegversperringen opgepakt. Van hen ontbreekt ieder spoor.