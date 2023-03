‘Het hoogst haalbare is dat mensen me gewoon weer kunnen zien als Heleen’

De golden retriever heet Boef. ‘Toepasselijk hè?’, zegt Heleen T. Ze lacht erbij, maar het klinkt niet vrolijk. Sinds haar zoon Michael P. (32) in september 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde is niets meer wat het was. Soms denkt ze nog even terug aan haar oude bestaan. Dat lijkt bijna wel een vorig leven. ‘Alles liep toen zo vanzelfsprekend. Ik heb nooit gedacht dat er zulke verschrikkelijke dingen zouden kunnen gebeuren.’ In 2010 veranderde haar leven al drastisch. Michael kreeg toen twaalf jaar cel opgelegd voor afpersing, roofoverval en de verkrachting van twee minderjarige meisjes. Maar in het najaar van 2017 zou het allemaal nóg ernstiger worden. Die negende oktober hoorde ze van de recherche dat haar zoon Michael was opgepakt, op verdenking van verkrachting en moord van Anne Faber.

Ze had de vermissing van de 25-jarige student in de dagen daarvoor op de voet gevolgd. ‘Het hele land was ermee bezig, dus ik ook.’