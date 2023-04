Het gekleurde leven van Nederlandse IS-vrouwen

Bijna alle uitreizigers hebben op hun eigen manier een ingewikkelde jeugd gehad, is de conclusie van de Vlaamse criminoloog Marion van San, die in 2019 het boek Kalifaatontvluchters publiceerde. ‘Er zijn weinig gezinnen bij waarin je géén problemen kunt ontdekken.’ Dat heeft doorgaans weinig te maken met extremisme bij hun ouders – onder de uitreizigers zijn zowel bekeerde autochtone Nederlanders, vrouwen met een Surinaamse achtergrond als dochters van heel gemiddelde moslims. Het soort problemen dat wel vaker klinkt: ruziënde ouders, verslavingen en schulden.

In veel gevallen leidden de uitgereisde vrouwen als tiener wat Van San noemt ‘een liederlijk leven’: veel uitgaan, veel vriendjes, soms ook drugs- en alcoholgebruik. Na die chaos vonden sommige vrouwen in het geloof een overzichtelijk houvast.

De rechter tegen Nawal: ‘U voelde zich in conservatieve kringen veilig.’

Zoiets geldt ook voor Amber K. (27), die half maart haar verhaal doet in de extra beveiligde rechtbank. Haar gescheiden moeder worstelde met het leven en deed ooit een zelfmoordpoging. Dankzij een Afghaans vriendinnetje, bij wie het thuis wél gezellig was, bekeerde Amber zich op haar 14de tot de islam. ‘Ik vond houvast en structuur in het geloof’, zegt ze. Maar ze belandde ook in een spagaat. Haar familie wilde niet met haar en haar hoofddoek worden gezien. ‘Maar aan de andere kant heb je vriendinnen van de moskee, en daar is alles net te weinig. Dan raak je in de knoop: wie ben ik nu?’

Onder druk van haar islamitische vriendinnen, zegt Amber, trouwde ze een man die ze amper kende. Na twee maanden strandde het huwelijk. Haar advocaat schetst hoe Amber dan haar hoofddoek af doet, dagelijks gaat stappen in een kort jurkje en het aanlegt met meerdere vriendjes tegelijkertijd. ‘Feesten om even alles te vergeten.’

Met haar losse levensstijl heeft ze zo in korte tijd ‘haar blad weer zwartgemaakt’. Het is dan 2015, het nieuws wordt beheerst door Syrische vluchtelingen die het geweld in eigen land ontvluchten. Maar Amber ziet het kalifaat als een kans om haar zonden wit te wassen, zegt een vriendin bij de politie. ‘Amber vertelde dat ze in Nederland slecht bezig was. Als ze daarheen zou gaan en zou sterven, zou ze gelijk naar het paradijs gaan.’