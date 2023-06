Het duivelspact in El Salvador: geen straatbendes meer, maar ook geen rechtsstaat

El Salvador is in het afgelopen jaar veranderd in een van de veiligste landen van de regio. En in dat land, zegt de jonge Montepeque terwijl ze blootvoets en omringd door haar zes kinderen het huishouden doet, kan je weer dromen. ‘Toen zij er nog waren, waren we bang om naar buiten te gaan. Nu zit in het weekend de tribune bij het voetbalveldje weer vol en is het tot laat gezellig.’

In de smalle woonkamer verdringen kinderen zich rond het scherm van een tablet met overheidslogo, een cadeau van Bukele aan alle scholieren. Voorheen had het gezin zelden de voordeur openstaan. ‘Als ik van school kwam, vielen de bendeleden me lastig’, vertelt dochter Fatima Pamela. ‘Maar ik ging rechtstreeks naar huis waar ik veilig was.’ Een paar jaar geleden werd het lichaam van een vriendinnetje gevonden naast het schoolgebouw. ‘Ze ging met twee jongens van verschillende bendes.’