Hans van Manen

Scheijen beschrijft ‘de impuls aan vrijzinnigheid en beschaving, die de bevrijding aan Nederland gaf’, in het licht van de ontwikkeling van de brutale en nieuwsgierige straatschuimer. Zo jong als Van Manen was, zo volwassen maakte hij al deel uit van deze bevrijdende wereld, waar hij leerde dansen en ‘voor het eerst livemuziek van het hoogste niveau’ hoorde. Scheijen schrijft: ‘Het waren de eerste tekenen van een vrije subcultuur en voor Hans moet onmiddellijk duidelijk zijn geweest hoezeer zo’n subcultuur een instrument kan zijn voor zelfbevrijding.’

De zo geroemde swing in Van Manens werk, kenmerkend voor de klasse waarmee hij later al die bejubelde klassieke en moderne passen op spitzen heeft gechoreografeerd, zou hier al vroeg kunnen hebben postgevat.

Nieuwe informatie over Van Manens jeugd is boven water gekomen door Scheijens uitvoerige speurwerk naar de penibele sociale (woon)positie en het verholen verzetswerk van zijn Duitse moeder Marga van Manen en het armoedige volkse milieu waarin zij noodgedwongen haar twee zoons moest grootbrengen. Als engelachtige jongste uit een problematisch huwelijk met een bedlegerige vader groeide Van Manen op in een even levendig als berucht milieu van armoedzaaiers, prostituees, cafégangers, drags en homoseksuelen. Veel van deze figuren kwamen in eerdere anekdotes alleen met bijnamen voor. Scheijen dook de gemeentelijke archieven in om aan de hand van woonkaarten en proces-verbalen hun echte namen te achterhalen.

Uit Gelukskind: ‘In verschillende interviews vertelde hij uitgebreid over vrouwen met namen als Clem, Miep, Cocky, Rie, Beppy en Tilly, die klanten ontvingen in het trappenhuis. ‘Je had op éénhoog de oudere hoer Clementine. Zij verhuurde weer een kamer aan Loekie en Miep, twee lesbische hoeren die graag mannenhoeden droegen. De dames probeerden voorzichtig met mij om te gaan, ‘het jongetje van de derde’, maar uitgekookt als ik was had ik het natuurlijk allemaal ongelooflijk snel door.’ Prostitutie werd niet vervolgd, maar in Amsterdamse politierapporten komen de huurders van de Marnixstraat met enige regelmaat voor, bijvoorbeeld vanwege openbare dronkenschap, overtreding van de avondklok of vanwege de diefstal van een paraplu. Een andere bewoner, Cornelia Drubbel, werd gearresteerd omdat ze zes gulden vijftig van een klant zou hebben gestolen. (…) Veel ernstiger dan zo’n akkefietje werd het overigens niet. Hans herinnert zich de volledige namen van de vrouwen niet meer, maar waarschijnlijk was deze Cornelia Drubbel de vrouw die hij zich herinnert als Lange Cor: ‘Eerst heette ze Mooie Cor, maar ze waste haar haar met wasbenzine en dat is een keer in de fik gevlogen. Toen was het mooie er wel van af.’