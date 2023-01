Zo bescherm je Nederland tegen online dreiging

Hans de Vries (58) is thuis als hij in het weekend van 29 en 30 september via telefoontjes allerlei vragen op zich krijgt afgevuurd. Van de coördinator die over de persoonsbeveiliging van politici gaat tot de hoofdverantwoordelijke voor ict-beveiliging bij de Rijksoverheid en de eindverantwoordelijke voor de beveiliging van het parlement: allemaal nemen ze contact op met De Vries. In hun vragen klonk onrust door, vertelt hij later.

Ze willen meer weten over een incident bij een bedrijf dat toegangspassen levert aan de Eerste en Tweede Kamer, ID-Ware. Interne data van het bedrijf, waaronder persoonsgegevens, zijn online gezet. Weet Hans de Vries, als directeur van het Nationaal Cyber Security Center (NCSC), wat er speelt en wat de gevolgen zijn? Lopen politici die permanente persoonsbeveiliging krijgen gevaar? Moeten zij naar safehouses worden gebracht? De Vries kan hun vragen niet direct beantwoorden. Hoewel zijn overheidsorganisatie adviseert over de digitale veiligheid van Nederland, hoorde hij niet van de hack via ID-Ware of het beveiligingsbedrijf Fox-IT. Hij werd op vrijdagmiddag door collega’s op de hoogte gebracht. De hack blijkt dan al zeker tien dagen gaande.

Als de vragen dat weekend blijven komen, besluit De Vries op zondagavond de ‘mieterse boel’ bij elkaar te roepen en de ‘lead’ te nemen. Hij brengt de betrokken partijen de volgende ochtend samen op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Betrokkenen van Binnenlandse Zaken, de Eerste en Tweede Kamer, veiligheidsdienst AIVD, het gehackte bedrijf zelf en verantwoordelijken voor de beveiliging van politici. Zij moeten antwoord geven op de belangrijkste vraag: moeten er personen in veiligheid worden gebracht omdat er woonadressen zijn gelekt?