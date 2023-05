Mascha Kamphuis (52) praat verrassend vlot en duidelijk, thuis in de Haagse nieuwbouwwijk waar ze met schrijver en goede vriend Ronald Giphart (57) aan tafel zit. ‘Vandaag gaat het goed, ja’, beaamt ze, ‘mijn spraak is de laatste tijd sowieso een stuk verbeterd. Ik ga nog steeds vooruit.’

Kamphuis lijdt aan dysartrie, een spraakstoornis die is ontstaan door de operatie om haar (goedaardige) hersentumor te verwijderen - meteen de dag na de diagnose ging ze vijf uur lang onder het mes. Ze ontwaakte uit de narcose met een scheve mond en ze ‘praatte alsof ze een fles wijn had gedronken’, zo staat in Ik mis mij ook, het boek dat Ronald Giphart heeft geschreven over wat haar is overkomen. Op dezelfde bladzij, over het moment dat haar man Boudewijn en zoon Jor (12) die avond vertrokken na een zenuwslopende dag in het ziekenhuis:

‘De mannen blijven niet lang, maar voor Mascha lang genoeg om overstroomd te worden door een gelukzalig gevoel van liefde. In zijn bericht naar leden van de supportgroep schrijft Boudewijn later die avond: ‘Dank allemaal voor jullie hartverwarmende steun! Ook namens Mascha, ze was onwaarschijnlijk helder.’

En dat is ze, helder.

Oké, ze praat raar en ze beweegt moeilijk, maar ze gaat ervan uit dat dit tijdelijke ongemakken zijn.’

Maar tijdelijk blijken de ‘ongemakken’ niet: aan de operatie houdt Kamphuis niet-aangeboren hersenletsel over dat haar leven op tal van vlakken bemoeilijkt. Ze praat trager en soms lastig verstaanbaar, haar motoriek is ‘wiebelig’, lopen doet ze met een stok. De niet-zichtbare gevolgen zijn minstens zo groot: concentratieverlies, stemmingswisselingen, overprikkeldheid en een allesoverheersende vermoeidheid, waardoor ze haar geliefde baan als jeugdarts moest opgeven. Kamphuis: ‘Dat zie je allemaal niet aan de buitenkant, hè. Mijn omgeving is heel begripvol, maar er zijn ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel die te horen krijgen: ben je nu alweer moe? Moeten we nu alweer rekening met je houden? Er is zoveel onwetendheid, en dat terwijl in Nederland bijna 650.000 mensen aan niet-aangeboren hersenletsel lijden. Dat wist ik niet eens, als arts.’