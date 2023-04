Geen medaille, geen erkenning: de geheime missies van Oekraïense strijders in het Russische achterland

De leider van de groep, Denis Nikitin, geboren in Rusland en bekend als een voetbalhooligan met neonazistische opvattingen, zei in een interview met de Financial Times dat de aanval bedoeld was om Russen aan te moedigen in verzet te komen tegen het Kremlin. ‘Jullie kunnen en moeten de wapens opnemen’, aldus Nikitin. ‘We zullen iedereen steunen die de usurpators in het Kremlin omver wil werpen.’

Volgens Nikitin heeft het Oekraïense leger groen licht gegeven voor de operatie met 45 strijders in Brjansk. Een oversteek van de zwaarbewaakte grens zou zonder goedkeuring onmogelijk zijn, stelt hij. ‘Als ik dit niet had afgestemd met iemand binnen de Oekraïense strijdkrachten, dan denk ik dat we simpelweg vernietigd zouden zijn.’